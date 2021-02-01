Son dakika haber | İtfaiye eri adayları zorlu parkurda yarışıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 50'si kadın, toplam 250 itfaiye eri alımı için açtığı sınava giren 632 aday, Yenikapı Miting Alanı'nda oluşturulan parkurda yarışıyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, sınavlara Türkiye'nin farklı şehirlerinden de katılım oldu. 12 Şubat'a kadar devam edecek sınavlar sonrası başarı gösteren adaylar itfaiye eri olarak işe alınacak.

Adayları sınav alanında ziyaret ederek başarı dileyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 250 kişinin dışında ilave olarak bakanlıktan yaklaşık 500 kişilik kontenjan onayı aldıklarını bildirdi.

Sınavların yıl içinde yapılacağını belirten İmamoğlu, afet, deprem, yangın ve artan nüfus sebebiyle personel ihtiyacının arttığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken