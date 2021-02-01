Son dakika haber | İtfaiye eri adayları zorlu parkurda yarışıyor
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Son dakika haber | İtfaiye eri adayları zorlu parkurda yarışıyor

01.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:59

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 50'si kadın, toplam 250 itfaiye eri alımı için açtığı sınava giren 632 aday, Yenikapı Miting Alanı'nda oluşturulan parkurda yarışıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 50'si kadın, toplam 250 itfaiye eri alımı için açtığı sınava giren 632 aday, Yenikapı Miting Alanı'nda oluşturulan parkurda yarışıyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, sınavlara Türkiye'nin farklı şehirlerinden de katılım oldu. 12 Şubat'a kadar devam edecek sınavlar sonrası başarı gösteren adaylar itfaiye eri olarak işe alınacak.

Adayları sınav alanında ziyaret ederek başarı dileyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 250 kişinin dışında ilave olarak bakanlıktan yaklaşık 500 kişilik kontenjan onayı aldıklarını bildirdi.

Sınavların yıl içinde yapılacağını belirten İmamoğlu, afet, deprem, yangın ve artan nüfus sebebiyle personel ihtiyacının arttığını kaydetti.

Son dakika haber | İtfaiye eri adayları zorlu parkurda yarışıyor
Son dakika haber | İtfaiye eri adayları zorlu parkurda yarışıyor
Son dakika haber | İtfaiye eri adayları zorlu parkurda yarışıyor
Son dakika haber | İtfaiye eri adayları zorlu parkurda yarışıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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