İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kediyi 14 yaşındaki çocuk sahiplendi
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İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kediyi 14 yaşındaki çocuk sahiplendi

Kırıkkale'de bir iş yerinin tabelasında 1 gündür mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

09.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:14
İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kediyi 14 yaşındaki çocuk sahiplendi

'de bir iş yerinin tabelasında 1 gündür mahsur kalan kedi ekiplerince kurtarıldı. O sırada bisikletiyle yoldan geçen 14 yaşındaki bir çocuk ise kediyi sahiplendi.


Kırıkkale'de 603. Sokak'taki esnaflar iş yeri tabelasından gelen kedi sesini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesine verdi.


Gelen itfaiye ekibi, tabelada mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Tabeladan bir parça sökülerek aparat yardımıyla kedinin dışarıya çıkması sağlandı. O sırada yoldan geçen 14 yaşındaki Mehmet Üzüm kurtarılan kediyi sahiplendi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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