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İTEO Başkanlığı'na yeniden Eyüp Aksu seçildi (1)

İTEO Başkanlığı'na yeniden Eyüp Aksu seçildi (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu, başkan olarak yeniden Eyüp Aksu'yu seçti.

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu, başkan olarak yeniden Eyüp Aksu'yu seçti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi'nde Olağan Genel Kurulu yapıldı. Eyüp Aksu, Yahya Uğur, Zeynep Kılıç, İrfan Öztürk ve Yaşar Arabul'un aralarında bulunduğu 5 aday yarıştığı seçimde oy verme işlemleri yaklaşık 4 buçuk saat sürdü.

3 bin 345 kişinin geçerli oyun kullanıldığı seçimde Eyüp Aksu, bin 846 oyla yeniden başkan seçildi. Seçimde diğer adaylar Yahya Uğur 787, Yaşar Arabul 547, İrfan Öztürk 119 ve Zeynep Kılıç 46 oy aldı.

Eyüp Aksu, yeniden başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı.

(FOTĞORAF)


- İstanbul

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İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu, başkan olarak yeniden Eyüp Aksu'yu seçti.

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