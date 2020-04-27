Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Uzun bir süredir İtalyan Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından sevgilisinin kendisiyle birlikte oruç tutmaya çalıştığını, bu süreçte sadece su içtiğini söyledi.

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Gudio Senia ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde İstanbul'da karantinada olan Şeyma, sevgilisinin kendisiyle birlikte oruç tutmaya çalıştığını söyledi.

CAN SIKINTISINDAN BOYA YAPMAYA BAŞLADI

Virüsten korunmak için market alışveriş dışında sokağa çıkmayan ikili, bu süreci verimli kullanmak için evde spor yapmaya başladı. Can sıkıntısından boş şişe boyamaya başlayan Subaşı, Ramazan ayı nedeniyle oruç tutmaya başladı. Oruçlu iken spor yapan Subaşı, zorlandığını da Instagram'dan paylaştığı bir fotoğraf ile gösterdi. Subaşı, paylaştığı fotoğrafa şu notu düşündü: "Bağımlılığımıza direnemedik. Bugün de egzersiz yapınca acıktık ve susadık. Daha iftara 3 saat var."

"GUIDO BENİMLE ORUÇ TUTMAYA ÇALIŞIYOR"

Sevgilisinin kendisiyle oruç tutmaya çalıştığını söyleyen Subaşı, "Evet Guido da 3 gündür benimle oruç tutuyor yani çalışıyor diyelim. Su içiyor sadece" dedi.