İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı
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İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı

İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı. Lampedusa açıklarında göçmenlerin bulunduğu bir teknenin batması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi denizde mahsur kaldı

25.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:39
İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, tekneleri alabora olan göçmenlerin denizden kurtarılış görüntülerini yayınladı. açıklarında gerçekleşen kazada aralarında 13 kadın ve 3 çocuğun bulunduğu 149 göçmen kurtarıldı.


Görüntülerde sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçların bir kız çocuğu ve babasını denizden çıkardığı görülüyor. Kurtarılan baba-kız, devriye botuna alınırken denizde yaşam mücadelesi veren onlarca göçmen görüntülere yansıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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