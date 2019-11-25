İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı
İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı. Lampedusa açıklarında göçmenlerin bulunduğu bir teknenin batması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi denizde mahsur kaldı
İtalyan sahil güvenlik ekipleri, tekneleri alabora olan göçmenlerin denizden kurtarılış görüntülerini yayınladı. Lampedusa açıklarında gerçekleşen kazada aralarında 13 kadın ve 3 çocuğun bulunduğu 149 göçmen kurtarıldı.
Görüntülerde sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçların bir kız çocuğu ve babasını denizden çıkardığı görülüyor. Kurtarılan baba-kız, devriye botuna alınırken denizde yaşam mücadelesi veren onlarca göçmen görüntülere yansıyor. Euronews.com'da Görüntüle