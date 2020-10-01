İtalya'ya giden Can Yaman, izdihama neden oldu! Kadın hayranları fotoğraf çektirmek için akın etti

Başrol oynadığı Bay Yanlış dizisinin final yapmasının ardından İtalya'ya giden Can Yaman izdihama neden oldu. Yaman'ı görmeye gelen kadın hayranları koronavirüse aldırış dahi etmedi.

Özge Gürel ile beraber başrolünde rol aldığı dizisi Bay Yanlış, reyting kurbanı olan Can Yaman, final bölümünün çekilmesinin ardından İtalya'ya gitti. Pandemi öncesinde de sıklıkla İtalya'ya giden Yaman'ın hayranları ise karşılamak için havalimanına akın etti.

MASKESİNİ HİÇ ÇIKARMADI

İtalya'dan gelen görüntülerde, Can Yaman'ı önce havalimanı apromunda bazı hayranlarının karşıladığı görüldü. Ünlü oyuncunun konakladığı otelin önüne gelen hayranları pandemiyi önemsemedi. Ünlü oyuncu, siyah beyaz ve kartal kanatları olan bir maske taktı ve İtalya'da havalimanında da maskesini hiç çıkartmadı.