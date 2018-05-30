İtalya Pompei'de Yeni Bir İnsan İskeleti Bulundu
İtalya'nın Napoli şehri yakınlarında bulunan Pompei Arkeolojik Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren arkeologlar milattan sonra 79 yılına ait olduğu tahmin edilen yeni bir insan iskeleti buldu.
İtalya'nın Napoli şehri yakınlarında bulunan Pompei Arkeolojik Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren arkeologlar milattan sonra 79 yılına ait olduğu tahmin edilen yeni bir insan iskeleti buldu.
Author: euronews-tr
Tags: İtalya Arkeoloji Posted: 30 mei 2018
Kaynak: Euronews.com