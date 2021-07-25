İtalya'nın Sardunya Adası'nda büyük yangın
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İtalya'nın Sardunya Adası'nda büyük yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İtalya'nın Sardunya Adası'nda büyük yangın İtalya'nın Sardunya adasında çıkan şiddetli yangınlar nedeniyle, yaklaşık 400 kişi adadan tahliye edildi.

- İtalya'nın Sardunya Adası'nda büyük yangın

ROMA - İtalya'nın Sardunya adasında çıkan şiddetli yangınlar nedeniyle, yaklaşık 400 kişi adadan tahliye edildi.

İtalya'nın Akdeniz'deki Sardunya Adası'nda yer alan Oristano eyaletini dün etkisi altına alan Afrika'dan gelen bir sıcak hava dalgasının neden olduğu büyük yangınlar yetkilileri harekete geçirdi. İtalya İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Sardunya Adası'nın batı iç bölgesinde birkaç evin hasar gördüğü ve Sardunya'nın Montiferru bölgesi civarında 10 bin hektar arazinin alevlere teslim olduğu kaydedildi. Büyük yangına ise itfaiye ekiplerinin yanı sıra, İtaya Orman Teşkilatı, Sivil Savunma Departmanı ve gönüllüler yaklaşık 24 saat boyunca müdahale ederken, yaklaşık 7 bin 500 kişi, 7 özel uçak ve 13 helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Ayrıca yangınlar nedeniyle 200'ü Oristano'nun Cuglieri, 155'i Sennariolo bölgesinden olmak üzere yaklaşık 400 kişi Sardunya'dan tahliye edildi.

İtalya, Avrupa'dan yardım talep etti

Sardunya adasının bazı bölgelerini kasıp kavuran ve yüzlerce insanın tahliyesine neden olan yangınları söndürmek adına İtalya, Avrupa ülkelerinden itfaiye uçakları göndermelerini talep etti. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sivil Savunma Departmanı'nın yardım talebi yayınladığını ve halihazırda gönderilen yardımlar için minnettar olduğunu belirterek, "Resmi olarak teşekkür ettiğim 2 uçak, Fransa'dan yola çıktı" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Sardunya Adası'nda büyük yangın
İtalya'nın Sardunya Adası'nda büyük yangın
İtalya'nın Sardunya Adası'nda büyük yangın
İtalya'nın Sardunya Adası'nda büyük yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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