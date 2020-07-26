İtalya'nın en küçük köyünde 8 yıl sonra ilk doğum
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İtalya'nın en küçük köyünde 8 yıl sonra ilk doğum

Ülkenin kuzeyindeki Lombardia bölgesinde yer alan dağ köyü Morterone'de 8 yıl aradan sonra ilk doğum gerçekleşti.

İtalya'nın en küçük köyünde 8 yıl sonra ilk doğum
26.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 26.07.2020 17:05

İtalya'nın en küçük köyünde 8 yıl aradan sonra ilk doğum gerçekleşti. Ülkenin kuzeyindeki Lombardia bölgesinde yer alan dağ köyü Morterone'nin nüfusu böylece 28'den 29'a yükseldi.

Sara Invernizzi ile Matteo Maglia'nın oğulları Denis 19 Temmuz'da, Morterone'nin bağlı olduğu Lecco kentindeki Alessandro Manzoni Hastanesi'nde 2 kilo 600 gram olarak dünyaya geldi.

Denis'in doğumu yerel idareciler tarafından da coşkuyla karşılandı ve basında geniş yer buldu.

Morterone Belediye Başkanı Antonella Invernizzi, Denis'in doğumunu "Tüm halkımız için muhteşem bir umut belirtisi" diyerek kutladı.

'Küçük Denis'in doğumu hepimize neşe veriyor'

Lombardiya Bölge Başkanı Attilio Fontana da sosyal medyada ailenin fotoğrafını "Hoşgeldin Denis!" mesajıyla paylaştı. Fontana, "İtalya'nın en küçük köyü Morterone'de büyük sevinç, yeni sakiniyle birlikte nüfusu 29'a çıktı. Bu köyde son doğum 2012'de bir kız bebekti" diye yazdı ve bebeğin anne babasıyla birlikte "tüm Morteronelileri" de tebrik etti.

Yerel basındaki haberlere göre, 21 yaşındaki anne Sara Invernizzi ve Denis, Lecco şehrine bağlı Morterone köyü nüfusuna kayıtlı. 32 yaşındaki baba Matteo Maglia ise yine aynı şehre bağlı Varenna köyünden.

Morterone'nin nüfusu 2018'de 33, 2019'da 30 iken bu yıl 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle 28'e inmişti.

Belediye Başkanı Antonella Invernizzi yeni doğumu kutladığı mesajında, "Koronavirüs pandemisinin yol açtığı zor dönem ve 2020'de yaşadığımız iki kaybın ardından küçük Denis'in doğumu hepimize neşe veriyor, çok ihtiyaç duyduğumuz gülümsemeyi geri getiriyor" dedi.

BBC
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