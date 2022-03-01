İtalya'nın devlete ait bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ITA Airways - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya'nın devlete ait bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ITA Airways

AA, Riccardo De Luca - Güncel
 - Güncelleme:

ITA Airways uçaklarından detaylar İtalya'nın başkenti Roma'daki Fiumicino Havalimanı'nda, ITA Havayolları şirketinin yeni sadakat programının tanıtımı yapıldı.

ITA Airways uçaklarından detaylar İtalya'nın başkenti Roma'daki Fiumicino Havalimanı'nda, ITA Havayolları şirketinin yeni sadakat programının tanıtımı yapıldı. Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla İtalya'nın devlete ait bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan ITA Airways, 2021'de satın alınarak Alitalia'nın yerini aldı. Tanıtımda, uçakların yeni mavi görünümü de sergilendi.

İtalya'nın devlete ait bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ITA Airways

İtalya'nın devlete ait bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ITA Airways

İtalya'nın devlete ait bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ITA Airways

AA / Riccardo De Luca - Güncel

İtalya, Roma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title