İtalya'nın devlete ait bayrak taşıyıcı havayolu şirketi ITA Airways
AA, Riccardo De Luca - Güncel
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ITA Airways uçaklarından detaylar İtalya'nın başkenti Roma'daki Fiumicino Havalimanı'nda, ITA Havayolları şirketinin yeni sadakat programının tanıtımı yapıldı.
ITA Airways uçaklarından detaylar İtalya'nın başkenti Roma'daki Fiumicino Havalimanı'nda, ITA Havayolları şirketinin yeni sadakat programının tanıtımı yapıldı. Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla İtalya'nın devlete ait bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olan ITA Airways, 2021'de satın alınarak Alitalia'nın yerini aldı. Tanıtımda, uçakların yeni mavi görünümü de sergilendi.