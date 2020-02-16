İtalya'nın 147 yıllık geleneği: Viareggio Festivali
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İtalya'nın 147 yıllık geleneği: Viareggio Festivali

İtalya’nın Toskana bölgesindeki Viareggio şehrinde her yılın şubat ayı boyunca pazar günleri düzenlenen festival, ilgi çekici görüntülere sahne oluyor.

16.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:32
İtalya'nın 147 yıllık geleneği: Viareggio Festivali

'nın bölgesindeki Viareggio şehrinde, her yılın şubat ayı boyunca pazar günleri düzenlenen Viareggio Festival, ilgi çekici görüntülere sahne oluyor.


Kıyı kasabası Viareggio'da geçit töreni olarak organize edilen festival, ilk kez 1873 yılında halkın vergileri protesto etmek için sokaklara dökülmesiyle ortaya çıktı. Halk, politikacıları temsil eden maskeler kullanarak tepkisini ifade etti ve daha sonra bu uygulama gelenekselleşti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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