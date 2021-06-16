İtalya – İsviçre maçı canlı izle! TRT1 İtalya – İsviçre maçı canlı izle!
EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, İtalya – İsviçre maçı için geri sayım başladı. Peki, İtalya – İsviçre maçı canlı izle! TRT1 İtalya – İsviçre maçı canlı izle! İtalya – İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İtalya – İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya – İsviçre maçı hangi kanalda?
EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, İtalya – İsviçre maçı için geri sayım başladı.Peki, İtalya – İsviçre maçı canlı izle! TRT1 İtalya – İsviçre maçı canlı izle! İtalya – İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İtalya – İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya – İsviçre maçı hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde…
İTALYA- İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE!
İTALYA- İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı Rus hakem Sergei Karasev Grande yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.
İTALYA- İSVİÇRE MUHTEMEL 11'LER:
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, İnsigne, İmmobile
İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic