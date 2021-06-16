İtalya – İsviçre maçı canlı izle! TRT1 İtalya – İsviçre maçı canlı izle!

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, İtalya – İsviçre maçı için geri sayım başladı. Peki, İtalya – İsviçre maçı canlı izle! TRT1 İtalya – İsviçre maçı canlı izle! İtalya – İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İtalya – İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya – İsviçre maçı hangi kanalda?