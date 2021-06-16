İtalya – İsviçre maçı canlı izle! TRT1 İtalya – İsviçre maçı canlı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya – İsviçre maçı canlı izle! TRT1 İtalya – İsviçre maçı canlı izle!

İtalya – İsviçre maçı canlı izle! TRT1 İtalya – İsviçre maçı canlı izle!
Haberler.com - Haberler | Gündem

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, İtalya – İsviçre maçı için geri sayım başladı. Peki, İtalya – İsviçre maçı canlı izle! TRT1 İtalya – İsviçre maçı canlı izle! İtalya – İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İtalya – İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya – İsviçre maçı hangi kanalda?

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ederken, İtalya – İsviçre maçı için geri sayım başladı.Peki, İtalya – İsviçre maçı canlı izle! TRT1 İtalya – İsviçre maçı canlı izle! İtalya – İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İtalya – İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya – İsviçre maçı hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde…

İTALYA- İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE!

İTALYA- İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı Rus hakem Sergei Karasev Grande yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

İTALYA- İSVİÇRE MUHTEMEL 11'LER:

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, İnsigne, İmmobile

İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic

İTALYA- İSVİÇRE MAÇI TRT1 CANLI İZLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Merih Demiral Roland Garros Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalya – İsviçre maçı canlı izle! TRT1 İtalya – İsviçre maçı canlı izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 18:39:17. #1.14#

title