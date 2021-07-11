İtalya- İngiltere maçı canlı izle! EURO 2020 Final İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
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İtalya- İngiltere maçı canlı izle! EURO 2020 Final İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

İtalya- İngiltere maçı canlı izle! EURO 2020 Final İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
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Herkesin heyecanla beklediği EURO 2020 Final maçına saatler kaldı. Kritik mücadelede İngiltere ve İtalya karşı karşıya gelecek. EURO 2020 yarı final maçında İtalya galibiyeti kazanırken diğer taraftan rakibi Danirmarka' yı eleyen İngiltere oldu. Peki, İtalya- İngiltere maçı canlı izle! EURO 2020 Final İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Büyük karşılaşmaya saatler kaldı. EURO 2020 Final maçında İngiltere ve İtalya karşı karşıya olacak. Kritik mücadelede final heyecanının yaşanacağı EURO 2020 İtalya İngiltere maçı gündemde merak konusu oldu. Galibiyeti kim alacak İngiltere mi İtalya mı herkesin merak beklediği İtalya- İngiltere maçı canlı izle! EURO 2020 Final İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

EURO 2020 FİNAL İNGİLTERE-İTALYA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İTALYA- İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen kritik mücadeleye saatler kaldı. EURO 2020 Final İngiltere İtalya maçı 11 Temmuz 2021 Pazar (bu akşam) Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Heyecanlı mücadele canlı olarak yayınlanacak.

İTALYA- İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Final İngiltere İtalya maçı saat 22.00'de başlayıp TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadele Wembley stadyumunda oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Luke Shaw, Phillips, Rice, Jadon Sancho, Mount, Sterling, Harry Kane

EURO 2020 FİNAL İNGİLTERE-İTALYA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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İtalya- İngiltere maçı canlı izle! EURO 2020 Final İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! - Haberler
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