İtalya'daki teleferik kazasında can kaybı 13'e yükseldi
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İtalya'daki teleferik kazasında can kaybı 13'e yükseldi

İtalya'daki teleferik kazasında can kaybı 13'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İtalya'nın Piedmont bölgesindeki meydana gelen teleferik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

İtalya'nın Piedmont bölgesindeki meydana gelen teleferik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

İtalya'nın Piedmont bölgesinde yer alan Stresa tatil beldesinden Mottarone Dağı'na yolcu taşıyan teleferik dağın tepesine yakın bir noktada kablosunun kopması sonucu ormanlık alana düşmüştü. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 çocuğun ise yaralı kurtarıldığı bildirilmişti. Yaralı 2 çocuğun hava ambulansıyla Torino'daki bir hastaneye götürüldüğü aktarılmıştı.

İtalyan Alp Kurtarma Birlikleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, enkazda yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kazadaki can kaybının 13'e yükseldiği aktarıldı. Yaralı sayısının ise değişmediği ve 2 olduğu belirtildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı açıklamada, kazayı "trajik" olarak nitelendirerek, altyapı ve ulaştırma bakanının yanı sıra yerel yetkililerden kaza hakkında bilgi aldığını belirtti. Draghi, yaralı çocuklar ve aileleri ile kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğunu ifade etti.

Teleferik, 1970 yılından bu yana hizmet veriyor

Stresa-Alpine-Mottarone hattında hizmet veren teleferik, yolcuları deniz seviyesinden bin 491 metre yükseğe yaklaşık 20 dakikada çıkarıyor. Teleferik ilk olarak 1970 yılında açılmış, 2014 ile 2016 yılları arasında bakım nedeniyle kapatılmıştı. Her teleferiğin ise yaklaşık 40 yolcu kapasitesi bulunurken, Covid-19 nedeni ile kapalı olan hizmet kısa bir süre önce yeniden faaliyete geçmişti. - ROMA

İtalya'daki teleferik kazasında can kaybı 13'e yükseldi
İtalya'daki teleferik kazasında can kaybı 13'e yükseldi
İtalya'daki teleferik kazasında can kaybı 13'e yükseldi
İtalya'daki teleferik kazasında can kaybı 13'e yükseldi
İtalya'daki teleferik kazasında can kaybı 13'e yükseldi
İtalya'daki teleferik kazasında can kaybı 13'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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