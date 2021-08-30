İtalya'daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

Daha önce Atatürk'ü anmadığı için eleştirilen Ali Erbaş, bu kez üstüne basa basa vurguladı

Vakaların patladığı ilde Vali'ye gelen mesaj her şeyi özetliyor: Söylerken bile utanıyorum

Cübbeli Tebliğciler bu kez pavyona gidip mekan sahibine nasihatlerde bulundu

- İtalya'daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.

- İtalya'daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

SİCİLYA - İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, dün yeniden faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü lavlar gökyüzünü aydınlattı.

Üç bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa'nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı