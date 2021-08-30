İtalya'daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
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İtalya'daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İtalya'daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.

- İtalya'daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

SİCİLYA - İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, dün yeniden faaliyete geçti. Yanardağın püskürttüğü lavlar gökyüzünü aydınlattı.

Üç bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa'nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak biliniyor.

İtalya'daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
İtalya'daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
İtalya'daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
İtalya'daki Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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