İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti

Lav akıından detaylar Yanardağın lav püskürtmesi Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda ocak ayından sonra ilk kez 16 Şubat günü gözlenen volkanik faaliyet bu gece saatlerinde yeniden başladı.