İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti
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İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti

21.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:47

Lav akıından detaylar Yanardağın lav püskürtmesi Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda ocak ayından sonra ilk kez 16 Şubat günü gözlenen volkanik faaliyet bu gece saatlerinde yeniden başladı.

Lav akıından detaylar

Yanardağın lav püskürtmesi Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda ocak ayından sonra ilk kez 16 Şubat günü gözlenen volkanik faaliyet bu gece saatlerinde yeniden başladı.

İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti
İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti
İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti
İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salvatore Allegra

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