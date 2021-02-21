İtalya'daki Etna Yanardağı bir kez daha faaliyete geçti
21.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:47
Lav akıından detaylar Yanardağın lav püskürtmesi Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda ocak ayından sonra ilk kez 16 Şubat günü gözlenen volkanik faaliyet bu gece saatlerinde yeniden başladı.
Lav akıından detaylar
Yanardağın lav püskürtmesi Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda ocak ayından sonra ilk kez 16 Şubat günü gözlenen volkanik faaliyet bu gece saatlerinde yeniden başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salvatore Allegra