- İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı
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- İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı İtalya'nın Bolzano kentinde polis helikopterinin kalkış sırasında kaza yaptığı, mürettebatın yara almadan kurtulduğu belirtildi.
- İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı
ROMA - İtalya'nın Bolzano kentinde polis helikopterinin kalkış sırasında kaza yaptığı, mürettebatın yara almadan kurtulduğu belirtildi.
İtalya'nın kuzeyindeki Bolzano kentinde havaalanında eğitim uçuşu için kalkışa hazırlanan AW169 tipi helikopter, henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yattı. İtalyan polisine ait helikopterin pervanesi parçalanırken, 2 pilotun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.
Güvenlik güçleri kazanın nedenini araştırıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ORTAHAMAMCILAR