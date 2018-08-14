İtalya'da Otoyol Köprüsü Çöktü: En Az 7 Ölü

İtalya'nın Genova kentinde bir karayolu köprüsü çöktü. Altyapı Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi, en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölü sayısının artmasından korkulurken, yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

Genova'da A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü, öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Köprünün çökmesi sonucu çok sayıda aracın enkaz altında kaldığı açıklandı.

İtalyan La Repubblica gazetesi, bazı evlerin de köprünün enkazı altında kaldığını bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli olayı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi.

A 10 otoyolundaki Morandi Köprüsü 1967 yılında hizmete açılmıştı.

Köprüdnün çökmesi sonrası sosyal medyada yapılan yorumlarda ülkenin altyapısı bakımsızlığı nedeniyle eleştiriliyor.

İtalya'da geçen yıl da otoyollarda iki benzer köprü ve üst geçit çökmesi vakası yaşanmış, hayatını kaybedenler olmuştu.