İtalya'da küresel ısınmaya karşı buzulları korumak için brandalı çözüm
Kayak sezonunun sona erip havaların ısınmasıyla kolları sıvayan ekipler, İtalya'da, Alp dağlarının eteklerindeki beyaz örtüyü, güneş ışınlarından korumak için özel beyaz brandalarla kaplıyor.
21.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:45
Kayak sezonunun sona erip havaların ısınmasıyla kolları sıvayan ekipler, İtalya'da, Alp dağlarının eteklerindeki beyaz örtüyü, güneş ışınlarından korumak için özel beyaz brandalarla kaplıyor.View on euronews
Kaynak: Euronews.com