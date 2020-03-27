İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı? - Haberler
Koronavirüs, Valencia, Atalanta, İtalya, Güncel

İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atalanta Bergamo-FC Valencia karşılaşmasının, İtalya'daki koronavirüs salgınının yayılmasında etkili olduğu öne sürülüyor.

27.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:44
İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atalanta Bergamo-FC Valencia karşılaşmasının, İtalya'daki koronavirüs salgınının yayılmasında etkili olduğu öne sürülüyor.19 Şubat tarihinde, İtalya'nın Atalanta Bergamo takımıyla İspanyol ekibi FC Valencia arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasının, koronavirüs salgınının İtalya ve İspanya'da hızla yayılmasında etkili olduğu öne sürüldü. Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, söz konusu karşılaşmanın, virüsün bölgede yayılmasının sebeplerinden biri olduğuna inandığını açıkladı. Lombardiya bölgesinde yer alan Bergamo, İtalya'da 7 binden fazla koronavirüs vakası ve binden fazla ölümle, hastalığın en çok yayıldığı bölge.

Belediye Başkanı Gori, kentinin takımı Atalanta ile Valencia arasındaki maçı, "biyolojik bomba" olarak nitelendirerek, "O zaman virüsün Lombardiya'da yayıldığından haberimiz yoktu. Sadece stadyuma giden 44 bin taraftar değil, Bergamo'daki lokallerde ya da evlerde topluca maç seyredenler de virüsü birbirine bulaştırmış olabilir. Bu durumun da salgının yayılmasına katkı sağlamış olması mümkün" dedi.

Atalanta Bergamo'da bir futbolcu da koronavirüs pozitif

Milano kentindeki ünlü Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Bergamo kentindeki bar ve restoran gibi kapalı mekanlarda çok sayıda futbolsever bir arada izlemişti. Atalanta Bergamo takımında bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmış olması, takımda Covid-19 hastalığı yaşanabileceği endişesini yaratıyor.

Atalanta'nın Arjantinli futbolcusu Alejandro Gomez de Valencia'ya karşı oynadıkları maçın, koronavirüsün hem İtalya'da hem de İspanya'da yayılmasında etkili olduğunu düşünüyor. Gomez, konuyla ilgili olarak Sky televizyonuna verdiği röportajda, "Bergamo'da yaşayan 120 bin insandan 44 bini stada gelmişti. Biz Valencia'ya gittiğimizde ise kontrol yoktu. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri arasında salgının en yaygın olduğu ülkelerden biri İspanya" ifadesini kullandı.

Büyük başarı sonrasında gelen kutlamalar

Uzmanlara göre de Atalanta-Valencia maçı, salgının bölgede yayılmasında tek etken olmasa da, yayılma hızını tetikledi. Özellikle Bergamo kentinin takımı Atalanta'nın Valencia'yı 4-1 mağlup ederek, tarihinde ilk defa katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura kalması sonucu kentte büyük coşku yaşanmış ve insanlar uzun saatler boyunca bir arada eğlenmişti.

Roma Üniversitesi Kliniği'nden İmunolog Francesco Le Foche, koronavirüs enfeksiyonunun, Bergamo bölgesinde süratle yayılmasında söz konusu karşılaşmanın büyük etkisi olduğu görüşüne katılıyor. Le Foche, Bergamo'daki vaka sayısında, maçtan tam 14 gün sonra patlama yaşandığını hatırlatarak, virüsün kuluçka süresinin 14 güne kadar çıkabildiği düşünüldüğünde bunun da, ilgili iddiayı doğruladığını ifade ediyor.

İtalya'da ilk koronavirüs vakaları, ocak ayında başkent Roma'da bulunan iki Çinli turistte tespit edilmiş, ancak o tarihten sonra, virüsün 21 Şubat'ta ülkenin kuzeyinde görülmesine dek başka vaka olmamıştı.

İtalya 74 bin 386 vaka ve 7 bin 500'den fazla ölümle koronavirüsün Avrupa'da en etkili olduğu ülke. İkinci sırada ise 47 bin 610 vaka ve 3 bin 400'den fazla ölümle İspanya bulunuyor.

SID,dpa/ ET,EC

(c) Deutsche Welle


Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası Haberler
Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi Haberler
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Haberler
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Koronaya yakalanan Boris'in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu Haberler
Koronaya yakalanan Boris'in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi
Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı
Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak
Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Ebru Polat Demet Şener Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Lionel Messi Nihat Özdemir Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Rize Polis Açıklama
Şu an buradasınız: İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 22:57:35. #1.14#
title