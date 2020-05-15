İtalya'da koronavirüs: Salgının merkez üssü Bergamo'da yas ve umut
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İtalya'da koronavirüs: Salgının merkez üssü Bergamo'da yas ve umut

Bergamo, İtalya'da koronavirüs salgınından en ağır etkilenen kent. 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği kentte mart ayı sonuna doğru cenazelere yetişilemiyordu.

İtalya'da koronavirüs: Salgının merkez üssü Bergamo'da yas ve umut
15.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:20

Bergamo, İtalya'da koronavirüs salgınından en ağır etkilenen kent. 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği kentte Mart ayı sonuna doğru cenazelere yetişilemiyordu. İtalya'da her 10 koronavirüs ölümünden biri Bergamo'dan...

Mart ayının ilk üç haftası kentte ölümler yüzde 1000 arttı.

Vaka sayılarının azalmaya başlamasıyla birlikte 5 Mayıs'ya ketteki bazı kısıtlamalar esnetilse de sokaklarda yas ve tedirginlik hakim. Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori ise kentin salgının sembolü değil umudun ve yeni bir başlangıcın sembolü olmasını istediklerini söylüyor.

İtalya'da koronavirüs: Salgının merkez üssü Bergamo'da yas ve umut
BBC

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