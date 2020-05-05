İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi
05.05.2020 19:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:07

Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, son 24 saatte gerçekleşen vaka ve ölü sayıları açıklandı. Buna göre, ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 236 artarak 29 bin 315'e, aktif vaka sayısı ise 1513 düşüşle 98 bin 467'ye geriledi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi.

KORONAVİRÜS BULAŞANLARIN TOPLAM SAYISI 213 BİNİ AŞTI

Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1513 düşüşle 98 bin 467'ye geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 213 bin 13 oldu.

İyileşenlerin sayısı 2 bin 352 artarak 85 bin 231'e çıktı. Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü ve dün 1479 olan sayı bugün 1427'ye geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 246 bin 666 test yapıldı.

Bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya'da son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 95 oldu.

Diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, bugün Senatonun Turizm-Ticaret-Endüstri Komisyonunda yaptığı açıklamada, ülkede turizm sektörünün kriz ötesinde bir durum yaşadığını, sektörün diz çöktüğünü ve bir süre daha bu durumdan etkilenmeye devam edeceğini aktardı.

Bakan, turizm sektörü için olağanüstü somut müdahalelerde bulunmaları gerektiğini ifade etti.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi

Dünya Manşet

Haberler

İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi Haber
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü Haber
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
136 erkeğe ilaç verip bayılttıktan sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza Haber
136 erkeğe ilaç verip bayılttıktan sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor Haber
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Hayvan kemikleriyle dolu pazara sadece büyücüler geliyor Haber
Hayvan kemikleriyle dolu pazara sadece büyücüler geliyor
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Haber
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
ABD'nin en zengin adası, virüse karşı aldığı önlemlerle şaşırttı
ABD'nin en zengin adası, virüse karşı aldığı önlemlerle şaşırttı
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Virüsün Avrupa'daki merkez üssünde 2 ay sonra ilk: Caddeler dolup taştı
Virüsün Avrupa'daki merkez üssünde 2 ay sonra ilk: Caddeler dolup taştı
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz
Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Ebru Gündeş Gülben Ergen
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Nenad Bjelica Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 20:47:12. #1.14#
title