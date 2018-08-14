İtalya'da Köprü Çöktü, En Az 11 Ölü

– İtalya'da kuzey liman kenti Genova'da bir köprünün çökmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybetti, 5 kişinin durumu çok ağır ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre hayatını kaybedenler arasında bir de çocuk bulunuyor ve beş yaralının durumu ağır. 11 kişi ise hayatını kaybetti.

Yerel gazete Secolo XIX'te yer alan habere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği olayda, ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

İtalyan haber ajansı Adnkronos olay sonrası yerel ambulans hizmetlerinin direktörü yaptığı açıklamada "onlarca ölü" olduğunu söylemişti.

Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli Twitter'dan yaptığı açıklamada olay için "çok büyük bir trajedi" dedi.

Toninelli paylaşımında şunları söyledi:

"#Genova'da olanları yakından izliyorum ve olay "çok büyük bir trajedi". Autostrade (Otoyolları otoritesi) ile yakın irtibattayız ve Bakan Yardımcısı Rixi ile olay yerine gidiyoruz. Şehrimize geçmiş olsun diliyorum."

Görüntü dökümü:

Olay yerinden görüntüler - İstanbul