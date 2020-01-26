İtalya'da iki bölgede yerel seçim: Hükümeti devirmek isteyen aşırı sağcı Salvini favori
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İtalya'da iki bölgede yerel seçim: Hükümeti devirmek isteyen aşırı sağcı Salvini favori

İtalya'nın kuzeyinde yer alan endüstri bölgelerinden Emilia-Romagna ve güneydeki Calabria'da halk yerel seçimler için sandık başında

26.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:28
İtalya'da iki bölgede yerel seçim: Hükümeti devirmek isteyen aşırı sağcı Salvini favori

'nın kuzeyinde yer alan endüstri bölgelerinden Emilia-Romagna ve güneydeki 'da halk yerel seçimler için sandığa gidiyor.


Bölgesel başkanların belirleneceği seçim için 3,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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