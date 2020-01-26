İtalya'da iki bölgede yerel seçim: Hükümeti devirmek isteyen aşırı sağcı Salvini favori

26.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:28

İtalya'nın kuzeyinde yer alan endüstri bölgelerinden Emilia-Romagna ve güneydeki Calabria'da halk yerel seçimler için sandığa gidiyor.



Bölgesel başkanların belirleneceği seçim için 3,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle