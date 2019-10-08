İtalya'da Greta Thunberg'in boynundan asılı kuklası savcılığı harekete geçirdi

08.10.2019 10:21

İtalya'nın başkenti Roma'da bir köprünün üzerine 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in kuklası boynundan bir iple asılı vaziyette bulundu. Roma savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.



Şehrin güneyinde bulunan Isaac-Newton Köprüsü'nde asılı olan kuklanın üstünde Thunberg ile özdeşleşen iki adet örgülü saç da bulunuyordu. Kuklanın üzerinde "Greta is your God" (Greta sizin tanrınız) yazılı bir pankart yer alıyordu. Euronews.com'da Görüntüle