İtalya'da Demokrat Parti lideri Zingaretti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

07.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:57

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'da en yaygın olduğu ülke olan İtalya'da, koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokratik Parti lideri Nicola Zigaretti'de koronavirüs tespit edildi.

KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İtalya'da Demokratik Parti'li Nicola Zingaretti'ye yapılan korona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Facebook hesabından yaptığı paylaşımla korona virüse yakalandığını belirten Zingaretti "Doktorlar Covid-19 olduğunu söyledi. Ben iyiyim ancak önümüzdeki birkaç gün evde kalmam gerekecek" dedi.

Nicola Zingaretti

İRAN'DA DA 2 MİLLETVEKİLİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Rehber, virüsün etkisiyle 2 gün önce komaya girmişti.

İran'daki son seçimlerde ülkenin kuzeyindeki Astane Eşrefiye'den milletvekili seçilen Dr. Muhammed Ali Ramazani de 1 hafta önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 197'YE YÜKSELDİ

Öte yandan, Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı İtalya'da ölü sayısı 197'ye vaka sayısı 4 bin 636'ya yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yaptığı açıklamada, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 916, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 4 bin 636 olduğunu aktardı.

Kaynak: İHA