İtalya'da Demokrat Parti lideri Zingaretti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Çin'in ardından koronavirüsten en çok ölümün yaşandığı İtalya'da, 54 yaşındaki Demokrat Parti lideri Nicola Zingaretti'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı. İran'da da 23 milletvekili koronavirüse yakalanmış, Tahran Milletvekili Fatma Rehber ve Eşrefiye Milletvekili seçilen Muhammed Ali Ramazani hayatını kaybetmişti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'da en yaygın olduğu ülke olan İtalya'da, koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokratik Parti lideri Nicola Zigaretti'de koronavirüs tespit edildi.
KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI
İtalya'da Demokratik Parti'li Nicola Zingaretti'ye yapılan korona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Facebook hesabından yaptığı paylaşımla korona virüse yakalandığını belirten Zingaretti "Doktorlar Covid-19 olduğunu söyledi. Ben iyiyim ancak önümüzdeki birkaç gün evde kalmam gerekecek" dedi.
İRAN'DA DA 2 MİLLETVEKİLİ HAYATINI KAYBETTİ
İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Rehber, virüsün etkisiyle 2 gün önce komaya girmişti.
İran'daki son seçimlerde ülkenin kuzeyindeki Astane Eşrefiye'den milletvekili seçilen Dr. Muhammed Ali Ramazani de 1 hafta önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.
KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 197'YE YÜKSELDİ
Öte yandan, Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı İtalya'da ölü sayısı 197'ye vaka sayısı 4 bin 636'ya yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yaptığı açıklamada, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 916, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 4 bin 636 olduğunu aktardı.
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Kaynak: İHA