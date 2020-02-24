İtalya'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı

24.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:02

İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. Vaka sayısı ise 165'e çıktı.

İtalya'nın haber ajansı ANSA'daki habere göre, Bergamo kentinde hastaneye kaldırılan 84 yaşındaki bir adam, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya genelinde ölü sayısı 4'e yükselirken; vaka sayısının ise 165'e çıktığı bildirildi.

Kaynak: DHA