İtalya'da 7 kez firar eden müebbet mahkumu: Hapisten hep aşk için kaçtım Cinayet, soygun, adam kaçırma gibi suçlardan ömür boyu hapis cezası alan 60 yaşındaki bir mahkum, hapishaneden 7. kez kaçmasının ardından bir çiftlik evinde yakalandı. Mahkum ifadesinde hapishaneden aşk için kaçtığını söyledi.

İtalya'da cinayet, soygun, adam kaçırma gibi suçlardan ömür boyu hapis cezası alan ve daha öncede hapishanelerden firar eden 60 yaşındaki Giuseppe Mastini adlı mahkum, hapishaneden yedinci kez kaçtı. Firar eden mahkum, sevgilisini araması sayesinde izi bulunarak bir çiftlik evinde yakalandı. Sevgilisini araması sayesinde izi bulunan Mastini, polise verdiği ifadede "Her seferinde aşk için kaçtım" dedi.

ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLDİ

İtalyan basınındaki haberlere göre ilk suçlarını Roma'da çocuk yaştayken işleyen Mastini, son olarak 1987 yılında cinayet de dahil bir dizi suçtan ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Mastini'nin adı, İtalyan yazar-yönetmen Pier Paolo Pasolini cinayeti soruşturmasına da karışmıştı. Ancak Mastini bu cinayetle ilgili suçlamaları reddetmiş ve bu davada mahkumiyet almamıştı.

HEP KIZ ARKADAŞLARI YAKALATTI

İşlediği suçlar kadar hapisten kaçma hikayeleriyle de haberlere konu olan Mastini, 2017'de 6. kaçışında, sevgilisinin kredi kartı harcamaları takip edilerek bulunmuştu. 2017'de yaklaşık 1 ay boyunca aranan Mastini, son kaçışında ise 10 gün içinde bulundu.

'ÖDÜL' İZNİNDE FİRARİ OLDU

Sardinya adasındaki Sassari kentinde yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan Mastini, geçen ay sonunda "ödül" olarak verilen dışarı çıkma izninden faydalandı ancak çıkış izni süresinin dolduğu 6 Eylül'de tekrar cezaevine dönmedi. Yaklaşık 10 gün boyunca aranan Mastini sonunda dün Sassari yakınlarında bir çiftlik evinde saklanırken bulundu.

''HER ZAMAN AŞK İÇİN KAÇTIM''

İtalyan basınına göre Mastini, kendisini yakalayan polislere direniş göstermedi, "Saçma bir şey yaptım ama her zaman aşk için kaçtım" dedi. Güvenlik güçlerinin Mastini'nin yerini, sevgilisi ile yaptığı telefon görüşmesi sayesinde belirlediği belirtildi.

ŞARKI VE FİLMLERE KONU OLDU

"Çingene Johnny" (Johnny lo Zingaro) lakaplı Giuseppe Mastini, İtalya'da ismini bu lakaptan alan bir şarkı ve bir filme de konu olmuştu.