İtalya - Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda? İtalya - Bulgaristan maçı şifresiz mi? İtalya - Bulgaristan maçı hakemi kim?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen İtalya - Bulgaristan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İtalya - Bulgaristan maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.