İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den istifa kararı
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte parlamentodaki konuşmasının ardından görevinden istifa edeceğini açıkladı. Böylece Lig Partisi- 5 Yıldız Hareketi (M5S) hükümeti sona erdi.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte parlamentodaki konuşmasının ardından görevinden istifa edeceğini açıkladı. Böylece Lig Partisi- 5 Yıldız Hareketi (M5S) hükümeti sona erdi.
Başbakan Conte, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunacağını duyurdu. Mattarella, İtalya'nın erken genel seçimlere gitmesine ya da yeni bir hükümet kurulmasına karar verecek. Euronews.com'da Görüntüle