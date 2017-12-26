İşyerine Giren Şüpheliyi Tekme Tokat Dövdü

KONYA'da elektrikçi Ahmet Gündüz, hırsızlık amacıyla işyerine girdiği öne sürülen şüpheliyi tekme- tokat dövdü. Şüpheli kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Adakale Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Gündüz'e ait işyerinin önüne gelen kimliği belirlenemeyen şüpheli, işyerinin kapısının açık olup olmadığını kontrol etti. Yavaşça içeri giren şüpheli, depo bölümüne geçip, raflardaki kabloları topladığı sırada işyeri çalışanları onu fark etti. Sesler üzerine depo bölümüne gelen işyeri sahibi Ahmet Gündüz, şüpheliyi tekme- tokat döverek dışarı çıkarttı. Şüpheli, koşarak kaçtı. Bu anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Bir anlık öfkeyke şüpheliyi tekme tokat dövdüğünü söyleyen Ahmet Gündüz, şöyle dedi:



"Personelimiz arka tarafta namaz kılıyordu. Biz de perakende bölümündeydik. İçeriden 'Senin ne işin var burada?' diye sesler geldi. Sesleri duyunca bunun hırsız olabileceğini düşünerekten depo bölümüne geçtim. Bir baktım orada birisi var. 'Su içmeye gelmiştim' dedi. 'Burada ne işi var suyun' derken onu tekme tokat dışarı attım. Elemanlar tutmasaydı daha kötüsünü yapacaktım. Dışarda birisi daha gözcülük yapıyordu. İkisi beraber kaçtı. Daha önceden görmedim bu şahsı. Kayıtlara baktığımda daha önce de buradan geçtiğini gördüm. O anki öfkemizle dövdük ama polisi aramak aklımıza gelmedi." - Konya