İsviçre'de büyük etkinliklere koronavirüs yasağı: Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi
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İsviçre'de büyük etkinliklere koronavirüs yasağı: Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi

İsviçre hükümeti, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engelleme amacıyla bin kişiden fazla katılımlı tüm etkinlikleri yasakladı. Avrupa'nın en büyük motorlu araç etkinliği Cenevre Otomobil Fuarı da iptal edildi

28.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:35
İsviçre'de büyük etkinliklere koronavirüs yasağı: Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi

hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engelleme amacıyla bin kişiden fazla katılımlı tüm etkinlikleri yasakladı. 'nın en büyük motorlu araç etkinliği da iptal edildi.


Covid-19 vakalarının 15'e yükseldiği İsviçre'de, cuma yapılan açıklamaya göre kamuya açık ve özel tüm büyük etkinlikler 15 Mart tarihine kadar yasaklandı. İçişleri Bakanı Alain Berset, "Bunun toplum üzerinde çok büyük etkilerinin olacağının farkındayız" açıklamasını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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