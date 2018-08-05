İsviçre'de Uçak Düştü, 20 Kişi Hayatını Kaybetti
İsviçre'deki Alp Dağları'nda seyir gezisi yapan uçak dün öğle saatlerinde düştü. Açıklamaya göre, kaza sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
İsviçre'de Alpleri havadan izlemek isteyen bir ailenin havalandığı eski tip Ju-52 uçağı, kalkıştan 20 dakika sonra dağa çakıldı. Uçakta 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kaza yapan uçağın, eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü söyledi.
5 HELİKOPTERLE ARAMA KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI
Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi. Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540'ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.
UÇAKTA 17 YOLCU VE 3 MÜRETTEBAT BULUNUYORDU
Resmi makamlar kazazedelerin sayısı ve durumuyla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak yerel basın uçakta 17 yolcu ve 3 mürettebat bulunduğunu söyledi. İsviçre Havacılık Dairesi bölgeyi uçuşa kapattı.
20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kurtarma ekipleri uçağın enkazına ulaştı. Dün öğle saatlerinde meydana gelen kaza sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.