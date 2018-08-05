İsviçre'de Uçak Düştü, 20 Kişi Hayatını Kaybetti

İsviçre'de Alpleri havadan izlemek isteyen bir ailenin havalandığı eski tip Ju-52 uçağı, kalkıştan 20 dakika sonra dağa çakıldı. Uçakta 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kaza yapan uçağın, eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü söyledi.

5 HELİKOPTERLE ARAMA KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi. Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540'ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

UÇAKTA 17 YOLCU VE 3 MÜRETTEBAT BULUNUYORDU

Resmi makamlar kazazedelerin sayısı ve durumuyla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak yerel basın uçakta 17 yolcu ve 3 mürettebat bulunduğunu söyledi. İsviçre Havacılık Dairesi bölgeyi uçuşa kapattı.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurtarma ekipleri uçağın enkazına ulaştı. Dün öğle saatlerinde meydana gelen kaza sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.