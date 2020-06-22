İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
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İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak

İşveren temsilcileriyle 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne ilişkin yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sosyal taraflar anlaşamayacak, yine fatura bana kalacak" şeklindeki esprisi damga vurdu.

İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
22.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:42

Hükümete yakın isimlerden Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işveren temsilcileriyle yaptığı toplantıdaki ilginç diyaloğu kaleme aldı.

Selvi, 'Meclis Başkanlığı düğümü nasıl çözüldü?' başlığıyla yayınlanan yazısında, Erdoğan'ın emeklilik sistemi ve kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemelerin görüşüldüğü toplantıda "Sosyal taraflar anlaşamayacak, yine fatura bana kalacak" diye espri yaptığını yazdı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

"Tamamlayıcı emeklilik sistemi beraberinde kıdem tazminatı tartışmalarını getirince, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-iş Genel Başkanı Ergun Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul ederek görüşmüştü. Görüşmede Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ayrıntılı bilgi veriyor.

"HÜKÜMET MASADA OLSUN ANLAŞALIM"

Türk-İş ve Hak-İş genel başkanları kıdem tazminatının 'kırmızı çizgi'leri olduğunu belirtiyorlar. Düzenleme için konjonktürün doğru olmadığının söylenmesi üzerine 'Onu siyasete bırakın' diyor. Sistem üzerinde uzun süredir çalışıldığını ifade ediyor. 'Ülke için faydalı olacağına inanıyoruz' diye konuşuyor. İşveren temsilcileri 'İş kanunları uzlaşma ile çıkar. Kabul etmemiz için müzakereye hazırız. Hükümet masada olsun, anlaşalım' diyorlar.

"YİNE FATURA BANA KALACAK"

Erdoğan tarafları tek tek dinledikten sonra 'Bizim sosyal politikalar kurulu var. Onları da dinleyeyim' diyor. Heyet ayrılırken Cumhurbaşkanı mutabakatın sağlanmasının önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyor. Ardından 'Sosyal taraflar anlaşamayacak, yine fatura bana kalacak' diye espri yapıyor."

Politika Manşet

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