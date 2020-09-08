İsveçli bilim insanlarına göre koronavirüsü en çok yayan şarkı: Happy Birthday
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İsveçli bilim insanlarına göre koronavirüsü en çok yayan şarkı: Happy Birthday

İsveçli bilim insanlarının yaptığı bir araştırma göre koronavirüsü en çok yayan şarkı: Happy Birthday. Bunun nedeni ise şarkıda söylenirken daha çok damlacık yayan "B" ve "P" harflerinin bulunması.

İsveçli bilim insanlarına göre koronavirüsü en çok yayan şarkı: Happy Birthday
08.09.2020 15:55 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:23

İsveçli bilim insanları pek çok şarkıyı mercek altına aldı. Yüksek hızlı kameraların kullanıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, içinde "B" ve "P" harfi bulunan şarkıların daha çok damlacık yaydığı keşfedildi. Araştırmacılar 'Happy Birthday' (İyiki doğdun) şarkısının söylenmesinin diğer şarkılara oranla daha fazla parçacık yayılımına neden olduğunu belirtiyor.

2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) bugün küresel bir salgın haline gelmiş durumda. Dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan salgın ile ilgili pek çok bilim insanı araştırmalara imza atıyor.

Bunlardan bir tanesi de İsveç'te yapıldı. Lund Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar şarkı söylediğimizde yayılan parçacık miktarını ve bunun Kovid-19'un yayılması üzerindeki etkisini inceledi.

"B" VE "P" HARFİ BULUNAN ŞARKILAR DAHA ÇOK DAMLACIK YAYIYOR

Söz konusu araştırmaya göre içinde "B" ve "P" harfi bulunan şarkılar söylendiğinde daha çok damlacık yayılıyor.

İngiliz Daily Mail Gazetesinde yer alan habere göre, araştırmacılar "Happy Birthday" (İyi ki doğdun) şarkısının söylenmesinin diğer şarkılara oranla daha fazla parçacık yayılımına neden olduğunu belirtiyor.

Yüksek hızlı kameraların kullanıldığı araştırmaya göre, "B" ve "P" başta olmak üzere çok sayıda ünsüz harf içeren şarkılar en büyük tehdidi oluşturuyor.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Malin Alsved, "Özellikle ünsüzlerin söylenmesi çok büyük damlacıklar açığa çıkarıyor ve 'B' ve 'P' harfleri en büyük aerosol yayıcılar olarak öne çıkıyor" dedi.

Haber Yorumları (3)
ADS: Ulan yine isveçli bilim adamları hee! İsveç bilimde bu kadar ileriyse dünyanın bir numarası olması lazım ;))
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ARTUR: Bilim den anlamıyoruz ya! Yazın gitsin
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CAUSE: Be ibnlor onu araştırana kadar aşısını bulun
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