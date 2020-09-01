İsveç'te nefret suçlarına devam ediliyor: Bir mescidin önüne yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bıraktılar
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İsveç'te nefret suçlarına devam ediliyor: Bir mescidin önüne yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bıraktılar

İsveç'in bir ilçesinde, Müslümanların mescit olarak kullandıkları bir binanın önüne tehdit mesajları yazılarak yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ile domuz pastırması bırakıldı. Arap Kültür Merkezi başkanı, yaşananlarda dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.

İsveç'te nefret suçlarına devam ediliyor: Bir mescidin önüne yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bıraktılar
01.09.2020 15:23 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:45

İsveç'in Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinde Müslümanların mescit olarak kullandıkları binanın önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı. Devlet televizyonu STV'ye açıklama yapan Arap Kültür Merkezi Başkanı Bassam Aljamil, 'yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu' söyledi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Ronneby belediyesine ait ve Arap Kültür Merkezi tarafından Müslümanların namaz kılması için kiralanan binanın dışında yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bulunduğu belirtildi.

KUR'AN'IN SAYFALARININ İÇİNE TEHDİT MESAJLARI YAZILMIŞ

Arap Kültür Merkezi Başkanı Bassam Aljamil, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu ve Kur'an'ın sayfalarına tehdit içerikli mesajların da yazıldığını kaydetti.

Aljamil, "Binada namaz kılmamızdan rahatsız olanlar, İslam'dan rahatsız olanlar Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yakarak binanın önüne bırakmış. Ayrıca domuz pastırması da bırakarak bizi rencide etmeye çalışmışlar." dedi.

Polis ise olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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