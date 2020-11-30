İsveç'te Karabağ adlı restorana çirkin saldırı
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İsveç'te Karabağ adlı restorana çirkin saldırı

30.11.2020 21:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:59

İsveç'in Göteborg kentinde bir Azerbaycan vatandaşına ait restorana molotof kokteylli saldırı gerçekleştirildi.

İsveç'in Göteborg kentinde bir Azerbaycan vatandaşına ait restorana molotof kokteylli saldırı gerçekleştirildi.

İsveç'in ikinci büyük şehri Göteborg'ta Azerbaycanlı Kenan Hacıekberoğlu'na ait Karabağ adlı restorana molotof kokteylli saldırı gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 ay önce açılan restoranın sahibi Kenan Hacıekberoğlu, saldırının Göteborg'ta yaşayan Ermeni grup tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Görgü tanıkları ise, saldırının ardından restoranda patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.

Polis tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - STOCKHOLM

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İsveç'te Karabağ adlı restorana çirkin saldırı
İsveç'te Karabağ adlı restorana çirkin saldırı
İsveç'te Karabağ adlı restorana çirkin saldırı
İsveç'te Karabağ adlı restorana çirkin saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN ALTINIŞIK

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