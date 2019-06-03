İsveç mahkemesi Wikileaks'in kurucusu Assange için gıyabi tutuklama talebini reddetti

İngiltere'de tutuklu Wikileaks'in kurucularından Julian Assange'a 2010 yılında yapılan tecavüz suçlaması sebebiyle savcıların gıyabi tutuklama talebi İsveç'teki mahkeme tarafından reddedildi.

Avustralya vatandaşı olan Assange, tahliye şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıl boyunca sığındığı Ekvator Büyükelçiliği'nden çıkartılarak tutuklanmıştı. Assange 50 haftalık bir ceza için cezaevine gönderilmişti. Euronews.com'da Görüntüle