İsveç Konsolosluğu nerede? İsveç Başkonsolosluğu hangi ilde ve ilçede? İsveç Konsolosluğu haritadaki yeri neresi, hangi şehirde?

İsveç Konsolosluğu haritadaki yeri ve konumu merak ediliyor. Türkiye'de İsveç Konsolosluğu nerede bulunmaktadır? İsveç Konsolosluğu hangi ilde? İsveç Konsolosluğu hangi ilçede? İsveç Konsolosluğu'na nasıl gidilir? Masterchef yeni bölümü İsveç Konsolosluğu'nda mı çekilecek? İşte ayrıntılar...

İSVEÇ KONSOLOSLUĞU NEREDE?

İsveç Konsolosluğu, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. İsveç Konsolosluğu, İstiklal Caddesi'nde yer alıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İsveç Konsolosluğu adres : Şahkulu, İstiklal Cd., 34421 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye

İSVEÇ KONSOLOSLUĞU HARİTADAKİ YERİ NERESİDİR?

İsveç Konsolosluğu, İstiklal Caddesi'nde yer almaktadır. İsveç Konsolosluğu'nun haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

İSVEÇ KONSOLOSLUĞU ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi: 08:30 - 16:00

Salı: 08:30 - 16:00

Çarşamba: 08:30 - 16:00

Perşembe 08:30 - 16:00

Cuma: 09:30 - 13:00

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

Haberler.com - Gündem