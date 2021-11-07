İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'den Beypazarı ziyareti

ANKARA (AA) - İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Büyükelçi Herrström, Beypazarı Anadolu Açık Hava Müzesi yerleşkesinde bulunan Yaşayan Köy Müze Otel'i gezerek kurucu Kültür Bilimci Dr. Zehra Sema ve eşi Harun Demir'den bilgi aldı.

Yaşayan Köy'ü çok beğendiğini ifade eden Herrström, Demir çiftini tebrik etti.

Sema ve Harun Demir de Büyükelçi Herrström'e ziyaretleri için teşekkür etti.

Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini göstermek, gelecek kuşağın bu mirası tanımasına, ilham almasına olanak sağlamak üzere kurulan Anadolu Açık Hava Müzesi'nde, Türkiye'nin değişik coğrafi bölgelerinden, 17. ve 20. yüzyıl arası mimari örnekler arasından seçilen özel ve kamusal mekanların örnekleri yer alıyor.

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