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İSU'nun altyapısını yenilediği; Turan Güneş'te asfalt çalışmaları başladı

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İSU'nun altyapısını yenilediği; Turan Güneş'te asfalt çalışmaları başladı

İSU tarafından altyapısı yenilenen İzmit Turan Güneş Caddesinde asfalt çalışmaları yapılıyor

KOCAELİ (Bültenler) - İzmit ilçesinde altyapı yenileme ile yeni hat yapma çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı kapsamında asfalt çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda İSU tarafından altyapısı yenilenen İzmit Turan Güneş Caddesinde asfalt çalışmaları başladı.

PROGRAM KAPSAMINDA ÇALIŞMA

İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılı yatırım programı kapsamında İzmit ilçesinin birçok yerleşim alanındaki altyapı eksiklerini gidermek ile küresel ısınma ve buna bağlı olarak oluşan iklim değişikliği sonucu meydana gelen sağanak yağışlardaki yüzey sularını toplamak için hazırladığı proje kapsamında içme suyu, kanalizasyon ile yağmursuyu altyapısı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Boru hattı imalat çalışmaları yatırım programı çerçevesinde ilçenin birçok noktasında devam ediyor.

TURAN GÜNEŞ'TE ASFALT SERİMİ

Altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakların üstyapı çalışmaları da bir yandan yapılıyor. Yüklenici firmalar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında içme suyu hattı tamamlanan İzmit Çayırköy Turan Güneş Caddesi'nde asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra binder ve asfalt serimi ile asfalt yama çalışmaları yapılıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE BİTECEK

Turan Güneş Caddesinde üstyapı çalışmaları kısa bir süre içinde tamamlanacak. Çalışma ile birlikte Çayırköy Turan Güneş Caddesi içme suyu hattı yenilenerek oluşan arızaların önüne geçilecek. Üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla araç trafiğinin düzenli akışı da sağlanmış olacak.

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