İstmosel ne demek? İstmosel anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İstmosel kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İstmosel anlamı ne? İstmosel ne demek?

İSTMOSEL NE DEMEK?

İstmosel çeşitli jinekolojik rahatsızlıklarla ilişkilendirilmektedir. Uterus rüptürü, ektopik sezaryen skar gebeliği gibi komplikasyonlar son derece nadir görülse de istmosel sezaryan olan kadınlarda oldukça sık görülen ve tanısı zor konulan bir durumdur. Ayrıca istmosel olan kadınlarda rahim içi araç yerleştirme, çıkarma ya da embriyo transferi gibi jinekolojik prosedürlerde komplikasyon görülme riski de yükselmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sezaryen kesi yeri defekti yani istmosel rahimde sezaryen sonrasi kötü iyileşme nedeniyle burada bir cep oluşur ve adet kanı bu kesecikte birikerek sürekli kanamalara yol acar. Bazen bu leke tarzi kanamalar 15-20 gun surer. Kapali onarimla hastalar bu sikayetten kurtulur ve kisa surede normal yasamina doner. Ancak laparoskopik onarimi kolay bir ameliyat degildir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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