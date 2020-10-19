Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın
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Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın

19.10.2020 09:41 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:14

İzmir'de evini terk eden kadın, 10 yaşındaki engelli kızını da alarak ablasının evine yerleşti. Küçük kız, teyzesinin 20 yaşındaki oğlu tarafından istismar edildi. Bunu duyan anne ise "Sus kızım bu aramızda sır kalsın" dedi. Olayı öğrenen baba ise duruma isyan ederken, kızının annesinden istismara karşı sustuğu şikayetçi oldu.

İzmir Menemen'de yaşayan M.G. ve A.G. çifti, 2018 yılında ayrı yaşamaya başladı. Anne A.G. engelli kızları S.G'yi (10) de yanına alarak 6 ay boyunca ablasının evinde kaldı. Bu sırada A.G'nin yeğeni H.B. (20), birden fazla kez o dönemde 8 yaşında olan engelli S.G'yi istismar etti. Kızın babası ise annenin kızına sahip çıkmayıp, istismarcı yeğeninden şikayetçi olmadığı iddiasıyla eşi A.G.'ye ayrı bir dava açtı. İstismarı gerçekleştiren sanığa 30 yıl hapis cezası verilirken, anne de olayı örtbas ettiği iddiasıyla ayrıca yargılanıyor. Eşine boşanma davası da açan baba M.G. kızının velayetini almak istiyor.

"SUS KIZIM, ARAMIZDA KALSIN"

İddiaya göre küçük S.G. durumu annesine anlattı ancak "Sus kızım, bu aramızda sır olarak kalsın" yanıtını aldı. Okulundaki öğretmenlerinin dikkati sayesinde, S.G.'nin H.B. tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

İSTİSMARCI YEĞENE 30 YIL VERİLDİ

Açılan davada sanık H.B., Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 30 yıla mahkum edildi. Baba M.G. ise, kızının yaşadığı istismarı dava açıldığı süre içerisinde öğrendi. Olayı örtbas ettiği iddiasıyla eşine ayrı bir dava daha açan M.G., aynı zamanda eşine boşanma davası da açtı.

"ESKİ EŞİME İSTİSMARA SUSTUĞU İÇİN DAVA AÇTIM"

Baba M.G., "Eşimle 2018 yılında ayrı yaşamaya başlamıştık. Eşim 6 ay boyunca kızımızla birlikte ablasının evinde kaldı. Bu sırada ablasının oğlu kızımı istismar etmiş. Çocuk istismara uğradığında anneye söylemiş ama anne 'sus kızım, bu aramızda sır kalsın' demiş. Çocuk okuldaki öğretmenine olayı anlatınca durum ortaya çıktı. Ben olayı avukatımdan öğrendim. Anne olayı bildiği halde nasıl 'sus kızım' diyebiliyor? Yeğenini korumak için 'sus kızım' diyor. Mahkemede de 'biri kızım, biri yeğenim; hangi birinden vazgeçeyim?' dedi. Mahkeme kızımın velayetini tedbiren bana verdi. Ben ayrıca anneye de istismara karşı sustuğu için dava açtım. Eğer o davadan eşim bir ceza alırsa, boşanma sonrasında kızımın velayetini ben alırım diye düşünüyorum. Ben bu olayı duyduğumda şoke oldum. Zaten bayılmışım. Çok kötü bir durum. Eşim ceza alsın ki, aileler böyle olay yaşayan çocuklarının arkasında dursun. Ben çocuğumun sonuna kadar arkasındayım. Benim kızım engelli. Onun velayetinin bana verilmesini istiyorum" dedi.

"ANNESİ KIZIMI SUSTURMUŞ"

Eşinin en ağır cezayı almasını istediğini belirten baba M.G, "Yargılanan kişi zaten tutuklandı ama ben annenin de aynı şekilde tutuklanmasını beklerdim. Biz eşimle ayrı yaşamadan önce de kızım daha 6 yaşındayken bu şahıs kızıma istismarda bulunmuş. Anne o zaman da kızımı susturmuş. Biz ayrıldıktan sonra şahıs istismara devam etmiş. Anne yine kızımı susturmuş ve onu tehdit etmiş" diye konuştu.

Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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