İstismar soruşturmasında 8 aydır iddianame çıkmadı
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İstismar soruşturmasında 8 aydır iddianame çıkmadı

İstismar soruşturmasında 8 aydır iddianame çıkmadı
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

ADANA'da hem annesinin sevgilisinin hem de ağabeyinin arkadaşının nitelikli cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan H.Ö. (16) adlı kız çocuğu, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 şüpheli hakkında 8 aydır iddianame hazırlanmadığını söyledi.

ADANA'da hem annesinin sevgilisinin hem de ağabeyinin arkadaşının nitelikli cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan H.Ö. (16) adlı kız çocuğu, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 şüpheli hakkında 8 aydır iddianame hazırlanmadığını söyledi. H.Ö. "Bu süreçte annem bana inanmayıp bayıltana kadar dövdü. Ondan da şikayetçi oldum. Kötülükleri cezasız kalmasın. Şikayetimden vazgeçmem için tehdit ediyorlar. Özgecan Aslan, Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" dedi.

Saimbeyli ilçesi Çatak Mahallesi'nde lise öğrencisi H.Ö., 31 Ekim 2020'de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek annesinin sevgilisi Y.Ö. (55) ile ağabeyinin arkadaşı G.İ.'nin (23) nitelikli cinsel istismarına uğradığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. H.Ö. dilekçesinde, annesi H.Ö.'nün (41) şehir dışında çalışan inşaat ustası babası A.Ö.'yü (48) akrabaları olan Y.Ö. ile aldattığını ileri sürdü. Annesinin zoruyla sürekli Y.Ö.'nün evine gittiklerini söyleyen H.Ö., 28 Mayıs 2020'de uyuduğu sırada bu kişinin kendisine istismarda bulunduğunu öne sürdü. H.Ö., ilk olaydan bir hafta sonra 3 Haziran'da da bu kez evlerine gelen ağabeyinin arkadaşı G.İ.'nin cinsel istismarına uğradığını iddia etti. H.Ö.'nün şikayetçi olduğu Y.Ö. ile G.İ. gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

'ANNEM BANA HİÇ İNANMADI'Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması sürerken H.Ö., suç duyurusunun üzerinden 8 ay geçmesine karşın şüpheliler hakkında henüz iddianame hazırlanmadığını söyledi. Her iki olayda da annesi tarafından suçlu görüldüğünü öne süren H.Ö., "Annem, beni sürekli sevgilisinin evine götürüyordu. Y.Ö. bana uyurken tecavüz etti. Bunu anneme anlattım ama bana inanmadı. İftira attığımı söyledi. Ben de susmak zorunda kaldım. Bu olaydan bir hafta sonra ağabeyimin arkadaşı evimize gelmişti. O da bana tecavüz etti. Bu olayı da anneme anlatıp yardım istedim. Annem yine inanmadı ve beni sürekli dövdü. Hatta olayı anlattığı sevgilisi Y.Ö. de 'Benimle birlikte ol, seni okutur, kurtarırım' diyerek bana sahip olmaya çalıştı. Şiddet yüzünden sustum" diye konuştu.Baskılara dayanamayınca olayı halasına anlattığını ve onun desteğiyle şikayetçi olduğunu söyleyen H.Ö., "Bana tecavüz edenler, şimdi serbest. Kötülükleri cezasız kalmasın. Şikayetimden vazgeçmem için tehdit ediyorlar. Özgecan Aslan, Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" dedi. Hala Z.Ö. (48) ise hiçbir çocuğun canının yanmaması için adalet arayışlarından vazgeçmeyeceklerini belirtti.'İDDİANAMENİN RESMİ TEBLİĞİNİ BEKLİYORUZ'

H.Ö.'nün avukatı Nuri Şahin ise dosyanın soruşturmasının 8 aydır sürdüğünü söyledi. İstismar davalarında daha hassas davranılıp sürecin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Aile, her gün merak içinde bekliyor. Sürecin bu kadar uzaması onları yeterince yıprattı" dedi.


İstismar soruşturmasında 8 aydır iddianame çıkmadı
İstismar soruşturmasında 8 aydır iddianame çıkmadı
İstismar soruşturmasında 8 aydır iddianame çıkmadı
İstismar soruşturmasında 8 aydır iddianame çıkmadı
İstismar soruşturmasında 8 aydır iddianame çıkmadı
İstismar soruşturmasında 8 aydır iddianame çıkmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
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