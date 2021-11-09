'Istırap Korosu' İstanbul Tiyatro Festivali'nde prömiyerini yaptı; oyunun ekibi Akustik24'te - Haberler
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'Istırap Korosu' İstanbul Tiyatro Festivali'nde prömiyerini yaptı; oyunun ekibi Akustik24'te

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

"Istırap Korosu" oyunun ekibi, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Seda Türkmen ve Deniz Karaoğlu, Akustik24'e konuk oldu.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - "Istırap Korosu" oyunun ekibi, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Seda Türkmen ve Deniz Karaoğlu, Akustik24'e konuk oldu.

BAM Tiyatro'nun İstanbul Tiyatro Festivali'nde prömiyerini yaptığı oyun bir apartmanda yaşayan 14 karakterin hikayesini anlatıyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği, Seda Türkmen ve Deniz Karaoğlu'nun oynadığı iki kişilik oyunda, oyuncular aynı zamanda elleriyle oyunda ritmik bir akış yaratıyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı, evli, bekar, çocuk ve köpek, kısaca bütün karakterleri sırtlanan oyuncular, oyuna yayılan tüm ses ve efektleri üstleniyor.

Dip dibe evlerinde, birbirlerine fersah fersah uzak yaşamlar süren komşuların içlerinden geçen ve dışlarına taşan bağırışlar; çarpan kapılar, titreyen pencereler, parçalanan kalpler, tepinen çocukların hikayeleri anlatılıyor.

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