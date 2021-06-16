İSTİNYE DEVLET HASTANESİ'NDE AŞI KUYRUĞU; GÜVENLİK GÖREVLİSİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI
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İSTİNYE DEVLET HASTANESİ'NDE AŞI KUYRUĞU; GÜVENLİK GÖREVLİSİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de bulunan İstinye Devlet Hastanesi yanında kurulan aşı çadırı önünde uzun kuyruklar oluştu.

SARIYER'de bulunan İstinye Devlet Hastanesi yanında kurulan aşı çadırı önünde uzun kuyruklar oluştu. Hastanenin güvenlik görevlisi aşılama için sıra bekleyenleri görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.

Basın mensuplarına vurmaya çalışan özel güvenlik görevlisi vatandaşların tepki göstermesi üzerine uzaklaştı. Ancak tekrar geri gelerek görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı. Yaşanan arbede aşı sırası bekleyenler ile hastane görevlisinin araya girmesiyle sona erdi. Aşı olmak için sıra bekleyenler güvenliğin bu tavrına tepki gösterdi.

İSTİNYE DEVLET HASTANESİ'NDE AŞI KUYRUĞU; GÜVENLİK GÖREVLİSİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI
İSTİNYE DEVLET HASTANESİ'NDE AŞI KUYRUĞU; GÜVENLİK GÖREVLİSİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI
İSTİNYE DEVLET HASTANESİ'NDE AŞI KUYRUĞU; GÜVENLİK GÖREVLİSİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI
İSTİNYE DEVLET HASTANESİ'NDE AŞI KUYRUĞU; GÜVENLİK GÖREVLİSİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTİNYE DEVLET HASTANESİ'NDE AŞI KUYRUĞU; GÜVENLİK GÖREVLİSİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI - Haberler
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