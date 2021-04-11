İstinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarına çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarına çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Mustafa H. (41), idaresindeki 35 HA 2053 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarıçöplü Köyü yakınlarında önce yol kenarında bulunan çöp konteynırına ardından ise istinat duvarına çarparak durabildi. Hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücüsü Mustafa H., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

İstinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Ataizi Perihan Savaş Burcu Biricik Tayanç Ayaydın
Spor Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:24:48. #1.14#
title