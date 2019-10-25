"İstiklal" sergisinin ziyaret saatleri uzatıldı

25.10.2019 10:34

Müzeler, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 28 Ekim Pazartesi günü de ziyaret edilebilecek.

Milli Mücadele'nin tarihi

İstanbul'daki Türkiye İş Bankası Müzesi'nde "İstiklal" sergisi yer alıyor. Türk milletinin verdiği mücadeleyi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan "İstiklal" sergisi, ziyaretçilerini yüz yıllık bir tarih yolculuğuna davet ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi; "On Yıllık Savaş", "Mütareke ve İşgal", "Direniş ve Kuvayı Milliye", "Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa", "Hukuk ve Taarruz", "İstiklal ve Cumhuriyet" olmak üzere altı bölümde bilgi ve belgeleri ziyaretçilere aktarıyor.

Kaynak: Bültenler