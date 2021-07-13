"İstiklal Marşı" Sergisi, Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonunda açıldı

12 Mart 2021 tarihinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yıl dönümünde planlanan ancak pandemi sebebiyle ertelenen Yüz Yıllık Bir Destanın Adı "İstiklal Marşı" Sergisi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonunda yoğun ilgi ile açıldı.

Milli mücadele yıllarında halkın milli birlik ve beraberlik duygularını yansıtmak için düzenlenen marş yarışmasındaki eserlerin el yazmalarını bir araya getiren Araştırmacı- Yazar Kasım Kocabaş, sergisini ilk olarak Eskişehir'de sanatseverlerle buluşmasından büyük gurur duyduğunu belirtti.

Sergi açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy katıldı.

Sergi açılışını yapan ve İstiklal Marşı'nın hikayesi hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, "Milli Mücadele sürecinde düzenlenen yarışmada Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan bu mükemmel eser Hamdullah Suphi Bey tarafından öylesine güzel seslendiriyor ki geri kalan eserler dinlenilmeden TBMM'de alkışlarla kabul ediliyor. Arşivlerimizde bilgilere ulaşmak ne kadar zor olsa da Kasım Kocabaş beyefendi çok değerli çalışmalarla harika bir koleksiyon ortaya çıkartmış. Ayrıca bu sergiyi ilk olarak Eskişehir'de açmak istemesi de bizler için çok kıymetli! Bu yüzden ben hem kurumumuz hem şahsım adına kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca bu vesileyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Bu vatan ve vatan toprağı uğruna yazılan İstiklal Marşı'na sahip çıkmak da tüm milletimizin en birinci görevidir diye düşünüyorum." dedi.

Milli mücadele yıllarından saklanan Türk Bayrağı'nı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in el yazması seçim konuşmasını hediye eden Kasım Kocabaş ise Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kocabaş "Koleksiyonumun sergisi için birçok yerden teklif geldi ancak ben sergimin açılışını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyete her zaman sahip çıkan Eskişehir'de yapmak istedim. Bu isteğimi kırmayarak bu serginin ev sahipliğini yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ediyorum. 30 Temmuz'a kadar ziyaret açık olacak sergimize vatan sevdalısı herkesi davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler