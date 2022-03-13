İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü töreni düzenlendi
AA - Mustafa Özer - Kültür Sanat
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
DÖRTYOL, HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgeselin gösterimi yapıldı.
Etkinlikte öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi.
Törende çeşitli branşlarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.